TZB-info / Voda, kanalizace / Bazény / INFINIT – wellness v magické zahradě

INFINIT – wellness v magické zahradě

Vnitřní svět wellness zahrady vytváří snovou atmosférou místo odpočinku a relaxace. Dřevo na každém kroku, precizní detaily, rostlinné motivy, prvky vody, kamene i ohně. Saunový svět v Senohrabech je navržený jako fantazijní labyrint v zarostlé zahradě, cesta za oddychem od každodenních starostí.

Frances Hodgson Burnettová: „Pokud se správně podíváte, uvidíte, že celý svět je zahradou.“



Průhled do atria

Saunový svět v Senohrabech

Pokud je celý svět tou zmíněnou zahradou, pak hledejte její magickou podmnožinu, kde se snoubí klid s pohodou, relaxací a odpočinkem. Pokud tam naleznete wellness nazvaný Infinit, pak určitě není jedinou magickou zahradou, ale dozajista je jedinečnou. No, a jsme doma, teda v Infinitu. Někdo kdysi zkonstatoval, že zahrada je místo, kde nevidí na stát. I to se vám zde v tajemné zahradě v Senohrabech pravděpodobně přihodí. To zdánlivé tajemno zde vás odcloní od světa, potažmo světských starostí a umožní vám chvíli zabývat se pouze sebou samým, nechat se hýčkat a chvíli „vypnout“. Pokud chcete podle současné terminologie duševní reset, jste zde správně. Celý resort je podřízený vašemu soukromí a pohlazení duše i těla. Rustikální zahrada se zákoutími, možnost soukromí, ale i posezení s někým, pokud usoudíte, že chcete. Dřevo na každém kroku, precizní detaily, rostlinné motivy, prvky vody, kamene i ohně, vkusně propletení se zelení zahrady a volné přírody. To vše v ryzím soukromí bez balastu okolní civilizace a nechtěné společnosti. Jdete si odpočinout, ne šopovat v pasáži nebo se mačkat v kině či na koncertě. Jste přece ve wellness v magické zahradě ne nákupním centru. Chtěli jste opečovávat, klid a balzám na duši. Tady ho tedy máte, pokud chcete.



Zahradní krajina wellnessu Zahradní krajina wellnessu

Podsvícení a prosvícení saun

Název projektu:

INFINIT – wellness v magické zahradě

Základní popis

V Senohrabech vzniklo nové wellness společnosti Infinit připomínající tajemnou zahradu, neprobádané místo ukryté v lese, místo odstřižené od běžného světa.



Motiv ohně Motiv ohně

Bloky saunového světa Bloky saunového světa

Motiv ohně Motiv ohně

Světlíky s kapradí Světlíky s kapradí

Studio

Autor Studio Reaktor Kontaktní e-mail Ing. arch. Jakub Heidler, autor návrhu

Ing. arch. Jan Kačer, autor návrhu Web heidler@studio-reaktor.com Sociální média www.studio-reaktor.com Adresa studia www.facebook.com/studioreaktorCR

www.instagram.com/studioreaktor

www.linkedin.com/company/studio-reaktor Spoluautor Přístavní 1315/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika



Ing. arch. Lenka Komárková

Ing. arch. Tomáš Krč

Ing. arch. Tereza Komárková



Nasvícení sauny Nasvícení sauny

Bloky saunového světa Bloky saunového světa



Krása dřeva Krása dřeva

Umístění projektu

Země projektu Malostranská 344, 251 66 Senohraby

Česká republika Rok projektu Rok dokončení 2020 Užitná plocha 2021

1 400 m2

Klient

E-mail klienta Infinit s.r.o. Web klienta foretova@infinit.cz

www.infinit.cz

Fotografie

Spolupráce BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com

Vizualizace: Michal Slušar

Stavební projekt: BlackBack, www.blackback.cz



Bloky saunového světa

Různé řešení roštů a paravanů



Vnitřní prostory Vnitřní prostory

Sauna Sauna

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Nedaleko meandrů řeky Sázavy, obklopená lesem, skrývá zahrada nového wellness svá zákoutí různých magických nálad.

Do zahrady se vchází přes potemnělé sklepní chodby přilehlého hotelu, které tvoří zázemí a návštěvníka připraví na nadcházející zážitek.

Příchodem do zahrady se otevírá zcela jiný prostor se snovou atmosférou, místo odpočinku a relaxace. V zahradě je jezírko obklopené saunovými truhlami a ochlazovacími kameny a oranžerie s odpočívárnou. Ze stropních světlíků oranžerie přepadávají kapradiny, fasádu porůstají šplhavé rostliny. Okolní plochy doplňuje drobná architektura, odpočinkové zóny s lehátky a křesílky.



Bloky saunového světa Bloky saunového světa

Osobité vstupy Osobité vstupy

Večerní nasvícení Večerní nasvícení

Světlíky s kapradí Světlíky s kapradí

Jednotlivé sauny pokrývá dřevěný rošt s laťováním, které naznačuje tematiku vnitřního prostoru. Hravost a rozmanitost interiérů podporuje zážitky s odlišnými vůněmi, teplotou a hudbou. Nejvíce dekorovaná je sauna ceremoniální, určená k setkávání a kolektivnímu prožitku. Zářící kameny zahalené nepravidelnými deskami slouží pro ochlazení po saunování i jako zázemí sauna-mistrů.

Zahradní krajinu rozvíjí drobné cesty a „zašívárny“. Svítidla v travinách a kleči označují důležitá místa, k orientaci v prostoru pomáhají také kovové runy, které jemně pulsují a lákají nahlédnout do saunových truhlic. Dřevěné latě různých velikostí zvyšují intimitu a soukromí v místech, kde je potřeba.

Saunový svět v Senohrabech je navržený jako fantazijní labyrint v zarostlé zahradě, cesta za oddychem od každodenních starostí.



Rošty a paravány Rošty a paravány

Světlíky s kapradí Světlíky s kapradí

Členění zahrady Členění zahrady

Světlíky s kapradí Světlíky s kapradí

Materiály

modřínové laťovaní – fasády saun

stěrkované stěny – stěny šaten

cetris desky – fasády ochlazoven

betonová dlažba – pochozí cesty

Značky

světlo Reeds – Artemide/www.artemide.cz

imitace betonu – Němec/www.nemec.eu

kamna Goliath – EOS/www.eos-sauna.com

světlo Bodo – Lucide/www.lucide.cz

baterie Talis – Hansgrohe/www.hansgrohe.cz



Večerní atmosféra Večerní atmosféra

Sauny s intimním nasvětlením Sauny s intimním nasvětlením



O studiu Reaktor

Stavíme silné architektonické příběhy!

Svou tvorbu zakládáme na synergii a vazbách mezioborové spolupráce. Skrze dlouhodobé střetávání různých názorů vznikají nová řešení. Do procesu navrhování přimícháme grafiky, krajináře, stavaře a další specialisty spojené s vývojem kvalitního výsledku. Štěpíme standardní zadání, tavíme staré a zajeté koleje, abychom se dostali k jádru každého projektu. Nacházíme cesty, jak zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme.

