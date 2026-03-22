Stavební veletrh v Brně - přednášky o tepelných čerpadlech, vodě, instalacích a úsporách
Cech topenářů a instalatérů České republiky (CTI ČR ) vás zve na Stavební veletrh v Brně ve dnech 25.-28.3. 2026 od 12.30 hodin – 17.00 hodin, open space, Pavilon V, vedle stánku CTI ČR.
Přednášky a diskuse
V rámci doprovodného programu Cechu topenářů a instalatérů České republiky nabídneme sérii odborných přednášek a konzultací zaměřených na moderní vytápění, úspory energií a vody i praktická technická řešení pro domácnosti a řemeslníky.
Návštěvníci se dozvědí, jak správně vybrat a kombinovat tepelná čerpadla, jak fungují a jaké jsou jejich typy, jak efektivně využít rekuperaci, biomasu či nízkoteplotní vytápění. Pozornost bude věnována také optimalizaci hospodaření s vodou, čištění topných systémů a snižování provozních nákladů domácností.Připravili jsme pro vás odpovědi na otázky:
- Jak vybrat tepelné čerpadlo a nekoupit zajíce v pytli ?
- Tepelná čerpadla spojená s dalšími zdroji – jak na to?
- Tepelné čerpadlo země-voda nebo vzduch-voda? Co je pro mě lepší?
- Tepelná čerpadla – jejich princip, typy a uplatnění. Tepelná čerpadla v základu.
- Rekuperace pro zdravé bydlení a snížení nákladů na vytápění.
- Kapalný systém BCG pro topení, pitnou vodu, plynovody, kanalizace, soláry.
- Detektory plynu, tlakoměry a další zařízení pro instalatéry.
- Biomasa-obnovitelný, dostupný zdroj, který lze dobře ekologicky a automaticky spalovat.
- Budoucnost biomasy, vytápění domů.
- Montáž kotlů.
- Optimální řešení vody v domě.
- Jak ušetřit za vodu a energií v běžné domácnosti.
- Nová úroveň hygieny: Sprchovací toalety značek LAUFEN a JIKA.
- Jak na nízkoteplotní vytápění.
- Čištění topných systémů.
- Pojištění OSVČ - řemeslníků.
Program doplní témata jako montáž kotlů, instalatérská technika, moderní hygienická zařízení, kapalinové systémy, detektory plynu či pojištění řemeslníků. Součástí budou i praktické ukázky a prostor pro dotazy návštěvníků.
25.-28. března 2026 od 12.30 hodin – 17.00 hodin, open space, Pavilon V, vedle stánku CTI ČR č. 108
vstup zdarma
Soutěž odborných dovedností Učeň instalatér
Přijďte také podpořit soutěživost, zručnost a odbornost našich žáků v soutěži odborných dovedností Učeň instalatér, ve dnech 25. a 26. března od 10.00 – 17.00 hodin do pavilonu V.
Každoročně se koná finále mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér, vyhlašované MŠMT, pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR a hlavním organizátorem Ing. Vladimírem Bohdálkem, ředitelem Střední školy polytechnické, Brno, Jílová. Žáci třetích ročníků zde poměřují své teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblastech instalace vody, kanalizace, plynu a topných systémů.
Soutěž je součástí přehlídky České ručičky a její slavnostní vyhlášení proběhne 27. března 2026 v Rotundě pavilonu A za účasti soutěžících, pedagogů i odborné veřejnosti. Výsledky každoročně potvrzují vysokou úroveň odborné přípravy i kvalitu řemesla v České republice.
Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...