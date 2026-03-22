TZB-info / Voda, kanalizace / Stavební veletrh v Brně - přednášky o tepelných čerpadlech, vodě, instalacích a úsporách

Stavební veletrh v Brně - přednášky o tepelných čerpadlech, vodě, instalacích a úsporách

22.3.2026
Cech topenářů a instalatérů ČR
Stavební veletrh v Brně - přednášky o tepelných čerpadlech, vodě, instalacích a úsporách

Cech topenářů a instalatérů České republiky (CTI ČR ) vás zve na Stavební veletrh v Brně ve dnech 25.-28.3. 2026 od 12.30 hodin – 17.00 hodin, open space, Pavilon V, vedle stánku CTI ČR.

Přednášky a diskuse

V rámci doprovodného programu Cechu topenářů a instalatérů České republiky nabídneme sérii odborných přednášek a konzultací zaměřených na moderní vytápění, úspory energií a vody i praktická technická řešení pro domácnosti a řemeslníky.

Návštěvníci se dozvědí, jak správně vybrat a kombinovat tepelná čerpadla, jak fungují a jaké jsou jejich typy, jak efektivně využít rekuperaci, biomasu či nízkoteplotní vytápění. Pozornost bude věnována také optimalizaci hospodaření s vodou, čištění topných systémů a snižování provozních nákladů domácností.

Připravili jsme pro vás odpovědi na otázky:
  • Jak vybrat tepelné čerpadlo a nekoupit zajíce v pytli ?
  • Tepelná čerpadla spojená s dalšími zdroji – jak na to?
  • Tepelné čerpadlo země-voda nebo vzduch-voda? Co je pro mě lepší?
  • Tepelná čerpadla – jejich princip, typy a uplatnění. Tepelná čerpadla v základu.
  • Rekuperace pro zdravé bydlení a snížení nákladů na vytápění.
  • Kapalný systém BCG pro topení, pitnou vodu, plynovody, kanalizace, soláry.
  • Detektory plynu, tlakoměry a další zařízení pro instalatéry.
  • Biomasa-obnovitelný, dostupný zdroj, který lze dobře ekologicky a automaticky spalovat.
  • Budoucnost biomasy, vytápění domů.
  • Montáž kotlů.
  • Optimální řešení vody v domě.
  • Jak ušetřit za vodu a energií v běžné domácnosti.
  • Nová úroveň hygieny: Sprchovací toalety značek LAUFEN a JIKA.
  • Jak na nízkoteplotní vytápění.
  • Čištění topných systémů.
  • Pojištění OSVČ - řemeslníků.

Program doplní témata jako montáž kotlů, instalatérská technika, moderní hygienická zařízení, kapalinové systémy, detektory plynu či pojištění řemeslníků. Součástí budou i praktické ukázky a prostor pro dotazy návštěvníků.

Podrobný program
25.-28. března 2026 od 12.30 hodin – 17.00 hodin, open space, Pavilon V, vedle stánku CTI ČR č. 108
vstup zdarma

Soutěž odborných dovedností Učeň instalatér

Přijďte také podpořit soutěživost, zručnost a odbornost našich žáků v soutěži odborných dovedností Učeň instalatér, ve dnech 25. a 26. března od 10.00 – 17.00 hodin do pavilonu V.

Každoročně se koná finále mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér, vyhlašované MŠMT, pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR a hlavním organizátorem Ing. Vladimírem Bohdálkem, ředitelem Střední školy polytechnické, Brno, Jílová. Žáci třetích ročníků zde poměřují své teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblastech instalace vody, kanalizace, plynu a topných systémů.

Přečtěte si také Jak probíhala mezinárodní soutěž Učeň instalatér 2025 na Stavebním veletrhu v Brně? Přečíst článek

Soutěž je součástí přehlídky České ručičky a její slavnostní vyhlášení proběhne 27. března 2026 v Rotundě pavilonu A za účasti soutěžících, pedagogů i odborné veřejnosti. Výsledky každoročně potvrzují vysokou úroveň odborné přípravy i kvalitu řemesla v České republice.


Cech topenářů a instalatérů ČR
Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO.

