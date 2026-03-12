Vzpomínka na Ing. Karla Plotěného
Znali jsme se dlouho, byli jsme přátelé. Nesmírně jsem si ho vážila. Pro jeho odbornost, zaujetí a lidskost. Ing. Karel Plotěný zemřel v březnu 2026.
Znali jsme se dlouho, byli jsme přátelé. Nesmírně jsem si ho vážila. Pro jeho odbornost, zaujetí a lidskost. Zanechává výraznou stopu v oboru, v moderním čištění odpadních vod, hospodaření s dešťovou vodou, propagaci problematiky šedých vod a recyklace vod. Tak, jak mu byli blízcí lidé, byla mu blízká i příroda a život. Chápal a cítil úlohu vody, její význam pro žití. Hodně udělal pro vodu, přírodu, a tak pro nás všechny.
Zůstává také vzpomínka na jeho skvělé přednášky. V jeho slovech dobře zacházet s vodou byla samozřejmost, která inspirovala. Na TZB-info zůstává bohatý archiv jeho článků. Také jsme se na něj často obraceli a žádali o komentáře. Nikdy neodmítl a vždy to bylo perfektní. Zanechává výraznou stopu v tvorbě norem a publikací. Ale co je nejdůležitější? Povedlo se mu s kolegy zkušenosti předávat, vybudovat zdravou firmu, vychovat následovníky. Jeho myšlenky budou dále žít a bude se na nich dále stavět. Přesto bude chybět rodině i nám všem. Jak je uvedeno na smutečním oznámení: Rozuměl vodě, přírodě i životu, žil s pokorou k nim a s láskou k rodině.
Znala jsem Karla skoro 30 let, vždy mne inspiroval a byl pro mne jistotou v bouři legislativy a měnícího se oboru.
Myslím na to, že si nepamatuji, že bychom se někdy v názorech rozcházeli. Jak zvláštní, že náznakem až nyní. Nad tvorbou nové normy pro hospodaření s dešťovou vodou ČSN 75 9010. Tvorba normy se táhne a rozděluje odbornou veřejnost i členy TNK. Má být jedna velká norma nebo lépe dvě? Co má být obsahem ČSN a co by mělo být předmětem komentáře (komentářů – v případě požadavku na dvě části ČSN). Co má být předmětem případné zpracované metodiky (včetně toho, zda metodika má být součástí komentáře či má být samostatná). Které části v rámci této ČSN neřešit a řešit je odkazem na jiné dokumenty ČSN či jiné typy dokumentů. Okruh projednávaných institucí a způsob jejich projednávání (např. i z hlediska aktuálně Vládou ČR zahájeného projednávání změny Stavebního zákona). Odborníci měli vyjádřit svůj názor, protože nešťastně se na nové podobě normy již hodně udělalo.
Název mailu od Karla Plotěného je ČSN 75 9010_k jednání ve věci dosažení konsenzu. Ano, přesně, jako jsme u něj byli zvyklí. Věcně, slušně a k cíli.
„Vážení, jen pro informaci – jako neutrální pozorovatel bych konstatoval, že včerejší jednání bylo konstruktivní, myslím, že se vyjasnila další část připomínek a věřím, že jsme se posunuli zase o kousek dál. Je těžké udělat dokument, podle kterého se má řídit nejen projektant, ale i úředník. A navíc aby byl pochopitelný i pro případné další účastníky v případě nějakého sporu. Jinak myslím, že bychom se měli soustředit hlavně na to, aby to byl co nejpraktičtější předpis, který stejně tak jako tak budeme potřebovat. Podle mne je v našem zájmu, aby byl co nejdříve funkční……tj. pořád nevím, pro koho je to dobré to v tomto případě nějak oddalovat,“ napsal Karel Plotěný ve vyjádření. Ano, věcně, slušně, k cíli. Přesně tenhle přístup nám s jeho znalostmi bude chybět.
Karle, děkuji, že jsem tě měla možnost poznat a mít mezi přáteli.