Už jste objevili vodárenskou expozici Babylon?

Ostrava nabízí celou řadu industriálních památek, mezi něž náleží od roku 2017 také unikátní vodárenská expozice, mapující historii dodávek vody v Ostravě. Vznikla v památkově chráněném areálu Úpravny vody v Ostravě-Nové Vsi v budově bývalé odkyselovací stanice zvané Babylon. Vodárenské muzeum nabízí zajímavou exkurzi do počátků zásobování Ostravy pitnou vodou a poodkrývá zajímavou historii města. Samotný vstup do expozice je řešen velmi netradičně, a to přes historickou budovu, dnešní strojovnu úpravny, pokračuje podzemní štolou až do samotného muzea.

„V roce 2007 se poprvé objevila myšlenka vybudovat v Babylonu expozici ostravského vodárenství. Po deseti letech se postupně podařilo přetavit nápad zaměstnanců OVAK ve skutečnost a vytvořit tak poutavý historický odkaz pro další generace. Investice, v částce více než jednoho milionu korun, do expozice o historii vodárenství, je poděkováním Ostravě a našim vodárenským předkům,“ řekl Petr Konečný, statutární ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Celkové náklady činily více než šest milionů korun.

Objekt původní odkyselovací stanice „BABYLON“ byl postaven jako čtyřpatrový, podsklepený z plných cihel a betonového monolitu s litými betonovými stropy dle projektové dokumentace zpracované v roce 1933 profesorem Ing. Vincencem Hlavinkou. Po svém dokončení sloužil objekt jako zařízení pro odstraňování agresívní kyseliny uhličité, která se nacházela ve vodě přiváděné sem ze studní v Bělském lese. Kyselina se z vody odstraňovala metodou provzdušnění, kdy se voda načerpala do nejvyššího patra stanice a postupně protékala přes jednotlivá patra „sprchami“ a tříštila se o překážky, tzv. odrazné talíře, čímž se provzdušnila a zbavila nežádoucí kyselosti. Postupně přes všechna patra dotekla do jímací nádrže v suterénu a odtud se dopravovala k další úpravě. Svému účelu však objekt sloužil jen velmi krátce, neboť vydatnost zdrojů vody ze Zábřehu nebyla velká, aby se objekt vyplatilo pro účel odkyselování dále provozovat.



Nová Ves. Zdroj: AMO Nová Ves. Zdroj: AMO

Novoveská vodárna – interiér. Zdroj: AMO Novoveská vodárna – interiér. Zdroj: AMO



„Úpravna je dodnes největší a nejvýznamnější vodárnou na území města Ostravy a historie jímání v lokalitě dnešní vodárny sahá podle prvních zmínek až do roku 1885. První jímání podzemní vody v lokalitě bylo realizováno za pomocí jímacích zářezů a přímá předchůdkyně dnešní vodárny byla uvedena do provozu roku 1908. Muzeum je tematicky uspořádáno do několika okruhů. Jedním z nich je Odkyselovací stanice Babylon, následuje technická dokumentace a dobové fotografie Ostravy a Úpravny vody Ostrava-Nová Ves. A v neposlední řadě je to okruh malých funkčních, ale také zaniklých, vodních zdrojů. Děti i dospělí, které zajímá historie města a oblast životního prostředí se jistě v expozici Babylon dozví řadu zajímavostí. Každoročně navštíví ostravský Babylon několik stovek návštěvníků. Vstup do expozice je bezplatný,“ dodává Aleš Boháč, náměstek primátora.

Mezi historické perličky Babylonu můžeme zařadit vývěvu z roku 1923, dřevěný unikát – první vodovod nebo informace o Jubilejní vodárně císaře Františka Josefa. Návštěvníci muzea se mohou dozvědět také to, že se v prostorách natáčel hororový film Isabel, který vznikl v roce 2013 také díky projektu Film Ostrava!!! Největší exponát je umístěn v přízemí muzea. Jedná se o historickou vývěvu z roku 1923, která byla umístěna na čerpací stanici Důlňák. Zajišťovala podtlak v násoskovém systému, který jímal vodu ze studní prameniště Les. Vývěva byla poháněna elektromotorem.



František Josef I., vodárna Vítkovice. Zdroj: archiv OVAK František Josef I., vodárna Vítkovice. Zdroj: archiv OVAK

Odkyselovací stanice, přední fasáda. Zdroj: archiv OVAK Odkyselovací stanice, přední fasáda. Zdroj: archiv OVAK



První ostravský vodovod

Obyvatelé Ostravy byli v počátcích zásobování spodní vodou ze studní. Objevení uhlí na Ostravsku určilo městu na jistou dobu jeho budoucí ráz a působilo na jeho rychlý rozvoj s důrazem na zvýšenou potřebu vody. Proto byl v roce 1826 vybudován první vodovod. K zásobování obyvatelstva sloužila kašna na náměstí v Moravské Ostravě, do které se dřevěným potrubím samospádem přiváděla pramenitá voda až z Vítkovic. Od roku 1832 byla do kašny přiváděna také voda z mlýnského náhonu. V roce 1856, při počtu 2800 zásobovaných obyvatel, byla přidávána ještě filtrovaná voda z řeky Ostravice.

Druhá nejlepší voda v Rakousku-Uhersku

Historie vodního zdroje Stará Bělá-Palesek sahá až do konce 19. století, kdy potřebovala obec Vítkovice nové zdroje vody pro rozvoj průmyslu a pro zvyšující se počet zdejších obyvatel. Dlouho bylo hledání zdrojů bezúspěšné, až starobělský farář P. Gregárek na takový zdroj upozornil, a to v lokalitě zvané Palesek v katastru obce Stará Bělá. Vzorek vody zaslal dokonce k prozkoumání na Akademii věd do Vídně. Po ověření tohoto zdroje sondami v roce 1897, konstatoval vídeňský hydrogeolog profesor Olwein, že se jedná o druhou nejlepší pitnou vodu v tehdejším Rakousko-Uherském mocnářství. Profesor Olwein doporučil, aby pro vydatnost zdroje byla v těchto místech postavena vodárna a zřízen vodovod do Vítkovic.



Vodárenská expozice Babylon Vodárenská expozice Babylon

Vývěva 1935. Zdroj: archiv OVAK Vývěva 1935. Zdroj: archiv OVAK



Pro koho je Babylon určen?

Vodárenské exkurze jsou vítaným zpestřením pro vzdělávací zařízení technického směru nebo odborné skupiny. Pro svoji specifičnost jsou věnovány školám se zaměřením na ekologii, úpravnictví vody nebo životní prostředí. Otevřeno je od března do října, 2× do měsíce, ve čtvrtky od 15:30 hodin. Prohlídky je nutno si rezervovat předem prostřednictvím registračního formuláře na stránkách společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. www.ovak.cz. Vstup je bezplatný.