Příběh topenářského a instalatérského řemesla, aktuální výstava v Technickém muzeu v Brně

Na výstavě v Technickém muzeu v Brně jsou např. historické záchodové mísy, dřevěný nádržkový splachovač, bidet a různé ventily a baterie, dobová literatura včetně učebnic a instalatérské nářadí. Je zde zastoupena voda, kanalizace, plyn i vytápění.

S kamerou jsme přijali pozvání do Technického muzea v Brně na novou výstavu „Příběh topenářského a instalatérského řemesla“.

Výstavu muzeum připravilo ve spolupráci s hlavním partnerem, Cechem topenářů a instalatérů České republiky. Na výstavě jsou např. historické záchodové mísy, dřevěný nádržkový splachovač, bidet a různé ventily a baterie. Nechybí ani dobová literatura včetně učebnic a instalatérské nářadí. Je zde zastoupena voda, kanalizace, plyn i vytápění.

Autorem textů k výstavě a předním odborníkem na tuto problematiku je člen CTI ČR, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., z Ústavu technických zařízení budov Fakulty stavební VUT v Brně. Nechte se od něj tedy pozvat do příběhu topenářského a instalatérského řemesla.

Kurátorkou výstavy „Příběh topenářského a instalatérského řemesla“ je Mgr. Marie Gilbertová, která v Technickém muzeu v Brně působí současně jako kurátorka v oboru Řemesla. V muzeu můžete tak nahlédnout i do jiných řemesel, například historické zámečnické a obuvnické dílny, do koloniálu, zubařské ordinace a zažít iluzi historie v krásné řemeslné uličce.

Samozřejmě jsme vám ve videu neprozradili vše. Za prvé, abyste měli důvod přijít do Technického muzea v Brně a za druhé, výstava je živá a novinky průběžně přibývají. Můžete přispět i vy. Podívejte se do garáže, na půdu a do sklepa. Máte doma něco starého z oboru voda, kanalizace, vytápění, plyn? Ozvěte se do CTI ČR, budeme rádi a tvořte s námi výstavu dál.

Výstava „Příběh topenářského a instalatérského řemesla“ je v Technickém muzeu v Brně do 31. srpna 2025. Jste vítáni ve světě vody a vytápění, ale v muzeu si užijete i krásná stará auta nebo hudební nástroje. Nudit se určitě nebudete.