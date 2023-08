TZB-info / Voda, kanalizace / Podporujeme České ručičky – zlaté ručičky

Podporujeme České ručičky – zlaté ručičky

ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ je jedním z partnerů projektu České ručičky. Je potřeba učinit kroky, které by zmírnily nedostatek absolventů učebních oborů. Na trhu práce dlouhodobě chybí řemeslníci.

V odborných kruzích se o této soutěži ví a má svou prestiž. Přehlídka České ručičky každoročně a v reprezentativním prostředí Rotundy brněnského výstaviště oceňuje laureáty – vítěze konkrétních soutěží odborných dovedností mnoha řemeslných oborů. Zakladatelem a organizátorem je Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, která má podél cesty ve svých venkovních prostorách velké bannery s fotografiemi a jmény všech dosavadních vítězů, šikovných českých ručiček. Za 15 let bylo předáno 281 zlatých plaket žákům ze 114 středních odborných škol napříč všemi řemesly a napříč celou republikou.

Posláním Přehlídky České ručičky je motivace, předávání vzorů a inspirace nejen pro žáky, ale i rodiče při výběru budoucího povolání. Vyzdvihnout řemeslo, dostat jej do podvědomí široké veřejnosti a zlepšit postavení učňovských oborů v celé společnosti.

Je potřeba učinit kroky, které by zmírnily nedostatek absolventů učebních oborů, kterých je na trhu práce trvalý nedostatek. Ve společnosti dlouhodobě chybí řemeslníci a lidi, kteří jsou oddáni své profesi. Nasazení a láska k řemeslu se projevuje v kvalitě práce a přenáší se do celého tvůrčího života. Na galavečeru jsou promítány medailonky každého z laureátů, v nichž prezentují svoje pocity, plány a představu o svém budoucím životě. Překvapí vás společenská úroveň chování a reprezentativní vzhled oceněných. Tato přehlídka umožnila vyzdvihnout nadprůměrné studenty, kteří přesně ví, co chtějí a jak toho docílí. Jak se ukázalo, láska k řemeslu a život naplněný trvalými hodnotami vychází z rodiny. V součinnosti s pedagogem, který studenta doprovází a předává mu dovednost, je to cesta, která nezvratně vede k cíli, úspěchu, sebevědomí a krásnému budoucímu životu.

Při každoročním konání galavečera juniorští mistři svého řemesla přebírají svá ocenění z rukou významných osobností. Každý laureát je oceněn plaketou z ryzího zlata a čestným uznáním se symbolem zlatých ručiček z dílny akademického malíře Františka Hanáčka. Není zapomínáno na ocenění výborné pedagogické práce a také na ocenění významných osobností, které podporují učňovské školství a řemeslo.

Máme radost, že máme mezi sebou tak šikovné absolventy řemeslných oborů. Jakožto ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ gratulujeme laureátovi XV. ročníku Přehlídky České ručičky Štěpánovi Krejcharovi ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kladno, Dubská, za získané ocenění v oboru Instalatér. Přejeme si, aby bylo víc takových projektů, které umí zapálit oheň lásky k řemeslu, které se pak stane životním posláním.