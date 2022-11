TZB-info / Voda, kanalizace / Soutěž WorldSkills pořádaná společností GROHE v německém Lahru vyhlašuje mistry světa v oboru sanita, topení a klimatizace

Jako globální partner soutěže WorldSkills se společnost GROHE, přední světový výrobce kompletních koupelnových řešení a kuchyňských baterií, podílela na pořádání „profesního mistrovství světa“. Po třech intenzivních soutěžních dnech porazil Florian Bliem (Rakousko) ostatních 19 soutěžících z celého světa a vrátil se do Rakouska jako úřadující mistr světa v oboru sanitární techniky a vytápění.

„Jsem skutečně hrdý na mladé talenty našeho oboru. V rámci soutěží WorldSkills v Lahru jsme viděli tolik zaujetí, nadšení a oddanosti své profesi. Všichni účastníci mohou být velmi hrdí: Jsou budoucností našeho odvětví,“ vyjádřil se Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA.

Podpora mladých talentů je jednou z priorit společnosti GROHE

Jako spolupořadatel této akce společnost GROHE využila svých zkušeností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a podpořila mladé odborníky na začátku jejich kariéry. V mnoha oblastech světa již tato značka sanitární techniky působí v rámci svého programu odborného vzdělávání a přípravy instalatérů GROHE (GIVE). V rámci tohoto programu společnost GROHE podporuje školy při vytváření atraktivního vzdělávacího schématu. To zahrnuje moderní školicí vybavení, výukové materiály a speciální vzdělávací semináře pro odborné pedagogy.

„Naše role globálního partnera soutěže WorldSkills rozšiřuje náš stávající závazek přiblížit profesi sanity, topení a klimatizace širšímu publiku i mimo obor. Naše odvětví nabízí mladým lidem na celém světě mnohé příležitosti nejen k obživě, ale také k pozitivnímu vlivu na budování udržitelné budoucnosti,“ dodává Jonas Brennwald.

Instalatérská profese skýtá mladým talentům mnoho příležitostí

Vzhledem k vysoké poptávce po kvalifikovaných instalatérech v oboru sanitární techniky, vytápění a klimatizace je nyní velmi důležité upozornit veřejnost na skvělé příležitosti tohoto odvětví. Společně s početnými partnery na různých úrovních chce společnost GROHE vytvořit platformu pro mladé talenty, kteří se mohou těšit na úspěšnou budoucnost. Proto se společnost GROHE rozhodla posilovat povědomí o odborných profesí odvětví sanity, topení a klimatizace.

„Máme radost, že značka GROHE stojí po našem boku na pozici globálního partnera. Společně se nám podařilo připravit fantastickou soutěž WorldSkills, která bude pro naše účastníky celoživotním zážitkem. V budoucnu budeme pokračovat v našem společném úsilí o další posilování přitažlivosti profesního oboru instalatérství a topenářství,“ slibuje Hubert Romer, ředitel a oficiální předseda soutěže WorldSkills Germany.

Profesní obor sanita, topení a klimatizace zaujímá klíčové místo v ochraně klimatu

Jedním z vrcholů soutěže byla panelová diskuse na téma „Odborné vzdělávání v éře změny klimatu.“ Hubert Romer, ředitel a oficiální předseda soutěže WorldSkills Germany, a dále Dave Viola, generální ředitel Mezinárodní asociace instalatérů a mechaniků (International Association of Plumbing and Mechanical Officials - IAPMO), a Thorsten Sperlich, Leader Environmental Communications LIXIL, diskutovali o výzvách a příležitostech pro mladé lidi vstupující do tohoto oboru. S rostoucí poptávkou po udržitelných produktech, které řeší klimatické změny, se vyvíjejí i požadavky na kvalifikaci instalatérů. Současná generace bude hrát v úsilí tohoto odvětví o vybudování udržitelné budoucnosti klíčovou roli.

Soutěž WorldSkills Special Edition 2022 v Lahru zaznamenala velký úspěch

Celkem se na soutěži WorldSkills ve schwarzwaldském Lahru setkala více než tisícovka návštěvníků. Kromě soutěží měli hosté možnost seznámit se se značkou GROHE a jejím profesionálním produktovým portfoliem prostřednictvím GROHE X Motion a GROHE GIVE Trucků. V zóně „Vyzkoušej svou šikovnost“ si návštěvníci mohli pod odborným vedením sestavit vlastní ruční sprchu GROHE. Po třech dnech intenzivního soutěžení oslavili mladí účastníci se svými týmy ukončení akce vyhlášením vítězů: zlato – Florian Bliem – Rakousko, stříbro – Tom Pean – Francie, stříbro – Marton Offner – Maďarsko, bronz – Tai-Yu Chen – Tchaj-wan. Medaili za vynikající výsledky obdrželi dále tito mladí nadaní odborníci: Sangyeop Kim – Jižní Korea, Saku Hurtig – Finsko, Luca Herzog – Švýcarsko, Connor Cruden – Spojené království, Fabian Grün – Německo a Yuto Itahashi – Japonsko.