TZB-info / Voda, kanalizace / Společnost KSB slaví v letošním roce 150 let od svého založení a KSB ČR 30 let působení na českém trhu

Společnost KSB slaví v letošním roce 150 let od svého založení a KSB ČR 30 let působení na českém trhu

Společnost KSB byla založena v roce 1871 Johannesem Kleinem, Friedrichem Schanzlinem a Jakobem Beckerem. Dnes je KSB globálním hráčem s více než 15 000 zaměstnanci. Klíčem k úspěchu společnosti jsou globální perspektiva, odbornost, udržitelnost a rozmanitost.

Rok 2021 je pro KSB výjimečný. Přední mezinárodní výrobce čerpadel a armatur slaví 18. září 150. výročí pod heslem „People. Passion. Performance.“ (Lidé. Nápady. Úspěchy.) Jak vysvětluje dr. Stephan Timmermann, CEO (Chief Executive Officer) KSB: „Naši zaměstnanci jsou tím, co nás odlišuje od konkurence. Jejich odbornost a nadšení pro jejich práci mají pro naše zákazníky zásadní význam.“

Společnost se sídlem ve Frankenthalu založil Johannes Klein v roce 1871 spolu s dalšími podnikateli Friedrichem Schanzlinem a Jakobem Beckerem – odtud název KSB. Z původních 12 zaměstnanců se společnost od té doby vyvinula do globální skupiny s více než 15 000 zaměstnanci, 27 výrobními závody, společnostmi a zastoupeními ve 100 zemích a s tržbami 2,2 miliardy eur. Již v roce 1924 získala KSB tři továrny v Německu a založila dceřiné společnosti v Evropě, z nichž první byla v Itálii. Další společnosti pak následovaly ve Francii, Americe a Asii. Dalším faktorem úspěchu v jejím globálním podnikání je servisní značka KSB SupremeServ, pod kterou společnost nabízí náhradní díly, inovativní služby, údržbu a servis.

„150 let je pro společnost speciálním výročím. Jen málo společností se může pochlubit tak dlouhou existencí. Je to příležitost, abychom se ohlédli zpět, zhodnotili a zamysleli se. Ale především je čas, abychom se podívali do budoucnosti,„ říká dr. Stephan Timmermann. „KSB dnes vděčí za svoji silnou pozici především díky nasazení každého jednotlivého zaměstnance a také díky tomu, že se společnost pravidelně přizpůsobuje dynamickému tržnímu prostředí a podle potřeby mění kurz. V oblasti čerpadel, armatur a služeb může mezi myšlenkou na inovací a konečným úspěchem na globálním trhu uplynout i několik let. Schopnost inovovat a přijímat změny jsou proto důležitými pilíři našeho podnikání.“

V průběhu historie společnosti stanovila KSB řadu technických standardů. Konstrukční řada Eta, která byla uvedena na trh v roce 1935, je stále předním produktem ve své třídě. Čerpadlo Eta, považované za matku všech standardizovaných čerpadel, se zapsalo do průmyslové historie. Dalším příkladem je standardizované chemické čerpadlo CPK a jeho nástupce Mega-CPK – jedno z nejpoužívanějších standardizovaných chemických čerpadel na světě. KSB tradičně přikládá velký význam udržitelnosti a od roku 2010 je členem Globálního paktu OSN a zavázala se tak k plnění základních principů podpory sociálního a ekologického řízení společností.

Dr. Stephan Timmermann věří, že rozmanitost společnosti hraje důležitou roli v jejím úspěchu. „Jsme hrdí na odborné znalosti a obětavost našich zaměstnanců a na způsob, jakým spolupracují po celém světě. Náš dnešní tým je mezinárodní, zaměstnává více žen a je kosmopolitnější než si naši otcové zakladatelé, kdy dokázali představit.“

Kvůli pandemii koronaviru byly oslavy odloženy na příští rok. V září 2022 plánuje KSB řádně oslavit svůj jubilejní rok ve svých pobočkách po celém světě.