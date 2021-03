TZB-info / Voda, kanalizace / Úřední maturita? Jsme země, která prezenčně vypnula školy nejdéle v Evropě

Úřední maturita by studenty mohla poškodit v budoucnu na trhu práce. Podle premiérova návrhu by si studenti mohli vybrat běžnou maturitu, nebo úřední podle průměru.

Kritika návrhu premiéra Andreje Babiše na udělování úředních maturit

Andrej Babiš uvedl, že maturanti by letos na maturitním vysvědčení mohli mít známky podle průměru za celé své studium střední školy. Studenti, kteří by udělení úřední maturity odmítli, nebo by nesouhlasili s výslednou známkou, by si podle něj mohli udělat klasickou zkoušku.

Podle členů sněmovního školského výboru by to zásadně poškodilo zejména studenty praktických oborů, podle některých však i budoucí vysokoškoláky. Jako nesystémový, populistický či nešťastný odmítají návrh i zástupci škol. „O průběhu maturitní zkoušky by měli rozhodnout odborníci a MŠMT, nikoliv předseda vlády,“ uvedla ve svém prohlášení Unie školských asociací CZESHA. Podobné stanovisko vydala i Asociace ředitelů gymnázií (AŘG).

Aktuální situace v SOŠ Jarov v Praze, opatření a komentář

U mikrofonu TZB-info byl pan Bc. Vilém Kodíček, který je zástupcem pro odborný výcvik stavebních oborů ve Střední odborné škole Jarov. Mimo jiné jsme se ptali i na aktuální situaci, kdy studenty ve škole již téměř rok neviděli.

Jak naučí studenta vyvložkovat komín, zapojit kotel? Ředitel SOŠ Mgr. Janeček v oficiálním dopise popsal náročnou situaci žáků učilišť, vysvětlil jak probíhá odborný výcvik, kdy žáci pracují samostatně u jednotlivých stolů, což je bezpečnější než povolené školky a také podotkl, že se řeší maturanti, ale nikdo nezmínil praktickou část závěrečné zkoušky. A položil hodně smutnou otázku Opravdu situace učňovského školství nikoho nezajímá? Za redakci k tomu připomínáme, že ještě nedávno se současný ministr Havlíček angažoval v akci Rok řemesel. Rychle se zapomnělo.

Jak je vidět z aktuálních reakcí ze sněmovny a v médiích, politici si už na učně vzpomněli, nicméně řešení stále nemáme. Ale na Jarově tuto realitu bohužel žijí a snaží se žákům pomoci. I za cenu vlastní dovolené. Jak? Poslechněte si ve videu:



Maturita je složitější záležitost, zejm. pokud je součástí praktická zkouška

Bavit by se dalo o úřední maturitě u společné části maturit, ale ne u profilové, jejíž součástí jsou například praktické zkoušky.

„Jsme země, která prezenčně vypnula školy nejdéle v Evropě. Navíc je epidemiologická situace nejhorší za poslední rok. Není žádný plán na doplňování či narovnání dovedností v praxích na školách. Studenti jsou v nejistotě. V době covidu je to nepřijatelné dvojnásob,“ uvedla pro Echo24 bývalá ministryně školství a poslankyně Kateřina Valachová.

„Největší riziko vidím zejména u středních odborných učilišť s maturitou a u praktické maturity,“ řekl poslanec Petr Gazdík.

Profilovou část mohou školy pořádat až do srpna

„Necháte si jako majitel baráku od elektrotechnika, maturanta z roku 2021, navrhnout elektrickou přípojku? Bezpečnostní předpisy bral distančně ve čtvrťáku, úředně mu byla uznána maturita, už tohle samo o sobě budí nedůvěru u budoucího zaměstnavatele, zdali je s jeho vzděláním vše v pořádku,“ řekl deníku Echo24 pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Stejně, že by mohla úřední maturita studenty poškodit v budoucnu na trhu práce, to vidí i předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček: „Ve chvíli, kdy by si měl zaměstnavatel vybírat mezi dvěma absolventy, jeden bude mít normální maturitu, druhý tu úřednickou, tak asi vybere spíš toho s tou normální, tak bych to alespoň vnímal já z pozice zaměstnavatele.“

Podle České středoškolské unie (ČSU), která zastupuje asi 30 000 středoškoláků v ČR, je ale návrh Babiše správný. Kvalita distanční výuky je podle žáků často horší než prezenční vzdělávání, takže dosavadní úpravy v maturitách považují za nedostatečné. Možnost vyhnout se letos závěrečným zkouškám by podle zástupců ČSU měli mít i učňové.

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo poprvé 72 751 studentů. Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května. Praktické maturity začínají podle vyhlášky ministerstva od 1. dubna.