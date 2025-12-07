10 nezbytných koupelnových doplňků pro moderní domácnost v roce 2026
Interiérový design každou sezónu přináší trendy inspiraci. A nové vlivy zasahují i do vzhledu našich koupelen. Co můžeme očekávat pro rok 2026?
Jaké trendy doplňky ovládnou naše koupelny v roce 2026
Rok 2026 bude klást důraz především na přírodní materiály, zemité barvy a chytré funkce, které zvyšují nejen funkčnost vaší koupelny, ale i její komfort. Mezi klíčové prvky se tak zařadí teplé tóny dřeva a další přírodní materiály v podobě keramiky a kamene, ale také matné povrchy, které se vyznačují vysokou odolností proti nežádoucím otiskům.
V příštím roce se tak trendy snoubí s dlouhodobou udržitelností v těchto formách.
Tichý luxus
Trend takzvaného tichého luxusu proniká kromě módy i do sféry interiérového designu. Tento styl vytváří prostory, které působí rafinovaně a nadčasově, aniž by byla ohrožena jejich praktičnost. V duchu tohoto konceptu tak můžete do své koupelny kupříkladu začlenit jednoduchá, elegantní, ale přesto luxusní a kvalitní svítidla.
Biofilní design
Za nezvykle znějícím termínem biofilie se neskrývá nic jiného než termín popisující vrozenou lidskou tendenci hledat spojení s přírodou. A ta se promítá i do našich koupelen. Biofilie vytváří domáckou atmosféru pomocí prvků, jako jsou živé rostliny, voda a přirozené světlo, ale také materiály, textury a vzory inspirované přírodou.
Fenomén bathscaping
Termínem bathscaping se označuje umění proměnit koupelnu v relaxační oázu a místo pro rituály zaměřené na péči o sebe sama. V podstatě si tak v koupelně v duchu tohoto trendu navrhujete vlastní luxusní lázně, a to díky vybavení a doplňkům, jako jsou svíčky, vůně, nejrůznější dekorace, ale také například volně stojící vany.
Středomořské prázdniny
Připadat si ve vlastní koupelně jako na dovolené u moře? S několika šikovnými triky je to jednoduché: Cílem této stylizace je využití jednoduchých součástí a čistých linií v barvách krémové a modré, které se propojují s teplejší barevnou paletu hnědých, terakotových, zelených a tmavších modrých v kombinaci s přírodními materiály u komponentů, jako je třeba texturovaná dlažba.
Očista i pro vaši koupelnu
V zájmu účelné estetiky se taktéž novým trendem stalo pracovat s tím, co už máte k dispozici. Tedy maximalizovat úložné prostory, koupelnu vyčistit, uklidit a zbavit se všeho, co není funkční. Náklady na takové vylepšení jsou minimální, efekt však značný. Pořiďte si tak mimo jiné praktické úložné regály, dózy či košíky.
Příklon k retro stylu
Retro se periodicky do módy vrací a nyní stylizace inspirovaná érou 70. a 80. let opět prožívá svou renesanci. Znamená to hlavně barevné ladění do modré, růžové, zelené, potažmo bílé, doplněné skleněnými lustry a nástěnnými lampami s teplým světlem. Hodí se i menší dlaždice uspořádané do nadčasového kostkovaného vzoru.
Dopamine decor
Dopamine dekor je interiérový trend, který vnáší do našich domovů radost a světlo. Využívá tak hlavně zářivé barvy a hravé vzory. Ty ale stále častěji začleňuje do neutrálních tónů a zemitého pozadí. Dopamine decor tak slouží jako pouhý akcent v podobě výrazně barevných ručníků, zdůraznění jednotlivých zón pomocí odlišných dlaždic či jiných detailů.
Moderní wellness technologie
S trendem bathscaping souvisí i snaha o vytvoření vlastní wellness koupelny, a to přidáním moderních technologií, jako jsou hydromasážní panely nebo sprchy. Případně si rovnou můžete pořídit hydromasážní box nebo vířivku. Základem domácích lázní se taktéž může stát vlastní sauna, nejčastěji ta finská, případně infrasauna.
Osvětlená zrcadla
Nezbytnou součástí relaxační atmosféry v koupelně je takzvané náladové osvětlení. A právě osvětlené zrcadlo představuje zcela nezbytný aspekt, který vám pomůže takový efekt vytvořit. Na trhu se objevují i modely s dalšími funkcionalitami, jako je dotykové ovládání, vyhřívání proti zamlžování, digitální hodiny, nebo dokonce integrovaný Bluetooth reproduktor.
Inteligentní toalety
Fenomén inteligentních domácností dorazil i do světa koupelen. Patří do něj i tzv. sprchová nebo též japonská toaleta. Ta kombinuje, zjednodušeně řečeno, klasickou funkci s intimní hygienou. Obsahuje totiž bidet. Pokročilé funkce mohou zahrnovat i vyhřívané sedátko, automatické mytí vodou a sušení vzduchem či přehrávání hudby.