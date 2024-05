TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Nástěnné sprchové kouty: Ideální řešení pro malé koupelny bez volného rohu

Když se ocitnete v situaci, kdy ve vaší koupelně není k dispozici volný roh pro instalaci nového sprchového koutu, nemusíte zoufat. Často se stává, že prostor je omezený kvůli pevně daným prvkům, jako jsou radiátory, rozvody trubek nebo třeba bojler. Avšak dnešní trh nabízí řešení i pro tyto zdánlivě složité situace. Společně s firmou WellMall vám ukážeme, jak jednoduše jde sprchování vyřešit pomocí nástěnných sprchových koutů.

Jak vypadá nástěnný sprchový kout?

Nástěnný sprchový kout se skládá ze tří skleněných částí – dveřní části a dvou pevných bočních stěn. Tyto boční stěny jsou upevněné pomocí vzpěr a spolu s dveřmi vytvářejí uzavřený a esteticky příjemný prostor pro sprchování. Tyto kouty jsou designovány tak, aby byly montovány na jakoukoliv nosnou stěnu, aniž byste museli mít k dispozici roh místnosti. Tím se výrazně zjednoduší instalace a zároveň ušetříte cenné místo.

Způsob otevírání dveří hraje velkou roli

Jakmile máte vyřešeno umístění sprchového koutu, přichází na řadu výběr typu otevírání. Trh nabízí širokou paletu možností otevírání dveří, jakými jsou např. posuvné nebo tzv. „lítačky“. Každý typ má své specifické vlastnosti a výhody, které mohou lépe vyhovovat vašim osobním potřebám a preferencím.

Například posuvné otevírání výrazně šetří místo, jelikož při otevírání dveří nic nezavazí do prostoru. Naproti tomu „lítačky“ nabízí možnost otevírání dovnitř i ven, a nabízí tak maximální možný vstup do sprchového koutu. Výběr záleží čistě na vás.

Nezapomeňte na rozměry

Rozměrově je nabídka také velmi flexibilní. Šířka sprchových koutů se pohybuje od 70 cm do 100 cm, zatímco délka může být variabilní, obvykle od 60 cm až do 160 cm. Díky tomu si můžete vybrat přesně takový rozměr, který bude pro vaši koupelnu nejvhodnější, a to například na e-shopu WellMall.

Líbí se vám konkrétní typ dveří nebo sprchového koutu, ale potřebujete trošku jiné rozměry? Neváhejte e-shop kontaktovat telefonicky, emailem nebo přímo na chatu během pracovních hodin. Zákaznická linka je připravena nabídnout vám profesionální rady a pomoci najít ideální řešení pro vaši situaci.

V neposlední řadě je důležitá také barva a výplň koutů

Barva rámu sprchového koutu může také výrazně ovlivnit výsledný dojem z koupelny. Zatímco klasické chromové provedení působí čistě a moderně, černá barva rámu dodává prostoru na eleganci a sofistikovanosti. Kromě těchto oblíbených barev jsou na trhu dostupné i další varianty, které mohou vkusně doplnit interiér vaší koupelny.

Co se týče výplně koutu, většina modelů je tvořena z bezpečnostního skla, což zajistí nejen estetiku, ale i bezpečnost uživatelů. Bezpečnostní sklo je velmi odolné vůči nárazu. V případě, že by se vám přece jen podařilo sklo rozbít, tak se rozletí na malé neostré střípky.

Vybrat si můžete mezi čirým sklem, které opticky zvětšuje prostor, a strukturovaným sklem, které poskytuje větší soukromí. Každý typ skla má své specifické výhody a může být použit ke splnění různých designových i funkčních požadavků.

Nástěnné sprchové kouty představují efektivní, stylové a prostorově úsporné řešení pro malé koupelny, které disponují omezeným prostorem a nemají volný roh pro tradiční koutové kabiny. Díky svému designu a variabilitě instalace poskytují vynikající možnost, jak maximalizovat funkčnost i estetiku koupelny, aniž by bylo nutné slevovat z požadavků na komfort a praktičnost užívání. Vybrat si správný model a správně ho integrovat do prostoru může výrazně zlepšit celkovou uživatelskou zkušenost, a to i v té nejmenší koupelně.